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Ученый призывает людей срочно покинуть Землю

Вчера, 20:44

Митио Каку, ученый из Японии, заявляет, что людям необходимо срочно покинуть Землю. Причиной тому становятся усилившиеся вспышки на Солнце.

По словам Митио Каку, на сегодняшний день 99% представителей различных форм жизни, проживающих на Земле в далекие времена, вымерли по причине активного падения метеоритов и извержения вулканов. Уничтожить все живое способны ядерные войны и инопланетные цивилизации. По этой причине люди должны задуматься о смене планеты, так как она стала для землян негативной средой.

Митио Каку считает, что единственным шансом для будущего поколения, который обречен на успех, станет колонизация экзопланет.

Другого варианта развития счастливых событий эксперт не видит. Он предлагает перебираться на объекты в нашей Солнечной системе или телепортироваться в другие галактики.


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Velius
Вчера, 21:52

Мне кажется что решение эой проблемы довольно простое.

Достаточно телепортировать на какую нибудь экзопланету Митио Каку и на планете сразу станет легче жить.

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