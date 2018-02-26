Треть миллениалов чистят зубы раз в день и боятся посещать стоматолога

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Исследование показало, что около трети миллениалов (людей, родившихся после 1981 года) чистят зубы только один раз в день, и готовы на месяц отказаться от секса, только бы не посещать стоматолога.

Исследование показало, что даже взрослые граждане США иногда пренебрегают гигиеной полости рта. Несмотря на то, что простая не чистка зубов кажется безобидной, она может значительно навредить здоровью, начиная с десен, и заканчивая эректильной дисфункцией.

Данное исследование, в котором участвовали около 2000 респондентов, провела маркетинговая компания OnePoll по заявке организации, производящей зубные пасты. Выяснилось, что рекомендованные 4 минуты чистки зубов в день, которые помогут забыть о налете на зубах, и очистить полость рта от бактерий - это слишком долго для миллениалов, несмотря на опасность потери зубов, неприятного запаха, а также связи опасных заболеваний с патологией во рту. Установлено, что у страдающих деменцией людей бактерии в полости рта могут вызвать развитие пневмонии, а воспаление десен признак проблем с сердцем.

Треть участников готовы были лишиться интимной близости на месяц, если бы им это помогло избежать необходимого визита к стоматологу, 19% выбрали разговор с толпой из пятидесяти человек.

Но даже страх перед посещением зубного врача не сподвигнул людей к соблюдению гигиены, ведь треть участников признались, что чистят зубы лишь раз в день.