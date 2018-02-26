Создана онковакцина, лечащая от рака без хирургического вмешательства

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Совсем недавно завершился форум «Удивительное в российском здравоохранении», на котором были представлены новейшие разработки в области медицины. В частности, было представлено достижение, способное изменить мир – онковакцина, способная без какого-либо хирургического вмешательства уничтожать раковые клетки.

Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что новая методика учитывает не только особенности пациента при лечении, но и особенности опухоли, находящейся в его организме. На основе определенных исследований, врачи смогут выявлять ракообразующие компоненты и уничтожать их, используя вакцину.

Также министр заявила, что российская медицина довольно далеко продвинулась в области создания робототехники и уже сконструирован первый робот-хирург. Как заявила Скворцова, в скором времени работа нового робота будет опробована на живом организме. Отмечается, что с его помощью проведут операцию по удалению миомы матки у свиньи Розы в Пензе.

Помимо этого, Вероника Скворцова уточнила, что одним из приоритетных направлений для российской медицины, является развитие системы регенеративной медицины.