В Королеве произошло северное сияние

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Вчера, 24 февраля, вечером в подмосковном городе Королеве произошло настоящее северное сияние, которое на протяжении долгого времени освещало ночное небо различными цветами. Информацию об этом сообщают местные жители.

Жительница одного из домов на микрорайоне Юбилейный в социальных сетях рассказала, что сначала северное сияние не было чётким, оно выглядело как обычная белая полоса в небе. Затем женщине показалось, что это не уникальное природное явление, а просто свет фонарей. Но спустя некоторое время свет начал усиливаться, кроме этого появились и разные полосы, которые стали переливаться различными цветами. После этого и стало понятно, что это не свет фонарей, а именно северное сияние.

Стоит уточнить, что данное природное явление появляется из-за потока заряженных частиц, которые исходят из Солнца, их ещё можно назвать «солнечным ветром». Именно они доходят до поверхности нашей планеты, где сталкиваются в верхних слоях атмосферы с газовыми молекулами, а особенно недалеко от магнитных полюсов. Из-за удара и процесса трения эти молекулы начинают вырабатывать энергию в виде азота и кислорода в видимом человеческому глазу диапазоне.

В 2015 году жители Москвы и региона уже замечали похожее явление, которое не характерно для данного региона. Тогда специалисты сообщили, что причиной сияния была сильная солнечная буря.