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Ученые: Мороз поможет сбросить вес

Сегодня, 05:30

Финский ученый в ходе исследований пришел к выводу, что периодически полезно «промораживать» организм. Как заверил специалист, мороз помогает сбросить лишний вес. Главное - не переусердствовать при охлаждении своего тела.

 Пиркко Хуттунен заявил, что воздействие мороза на тело может помочь человеку избавится от лишнего веса, привести в баланс свое настроение и избавится от серьезного стресса и переутомления.

Ученый считает, что для того, чтобы добиться правильного эффекта, необходимо регулярно подвергать свой организм охлаждению. Лучшими способами он назвал купание в проруби или принятие холодного душа. Однако, специалист подчеркивает, что этим необходимо заниматься постоянно. При «одноразовом» охлаждении своего тела невозможно добиться результата.

Помимо этого, эксперт в очередной раз напомнил, что «морозить себя до состояния, когда будете страдать от судорог, не стоит».


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