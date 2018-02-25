Астрофизики: К Земле приближается 10-метровый астероид 2018 DU

Вчера, 18:26

Американские астрофизики через специальные телескопы смогли заметить, что астероид 2018 DU подлетел в Земле ближе, чем расстояние Луны от нашей планеты. По предварительным данным, размер астероида составляет 10 метров.

Сообщается, что околоземный астероид 2018 DU совершит очень близкий полет над Землей, и благополучно приземлится на Луне. На данный момент мощные телескопы отслеживают каждое движение астероида.

На текущее время астероид 2018 DU находится на расстоянии около 315 000 км от Земли, а это ближе, чем расстояние до Луны. По предварительным данным, астероид ещё приблизится к Земле и будет пролетать на расстоянии в 284 000 км.