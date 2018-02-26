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В NASA раздумывают над снижением требований к марсоходам

Сегодня, 05:15

Снизить требования к подготовке дронов для исследования поверхности Марса предлагает руководству Национального аэрокосмического агентства США (NASA) новый уполномоченный по защите планет Лиза Пратт. Сотрудник ведомства считает, что нынешние меры являются излишними и чрезмерно дорогостоящими.

Космические аппараты, отправляемые на Марс, проходят тщательную обработку, целью которой является полное уничтожение земных бактерий. Последние, согласно распространённому в научных кругах мнению, способны повести себя в другой планетарной среде непредсказуемо. В то же время скрупулёзность в данном вопросе, как считает Пратт, стоит слишком дорого, как в материальном, так и в научном плане, ведь обеззараживание стоит больших денег и затягивает процесс подготовки марсоходов к отправке.

Ранее стало известно, что NASA планирует вернуться к использованию ядерных двигателей. Мощные силовые установки, по мнению американских учёных, необходимы, чтобы доставить на Марс космические корабли.


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