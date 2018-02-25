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Астрофизики обнаружили в космосе астероид стоимостью в $5,4 триллионов

Вчера, 20:00

Астрофизик Мичио Каку заявил, что в открытом космосе находится гигантский астероид, который можно оценить примерно в $5,4 триллионов. Дело в том, что астероид содержит в себе большое количество металлов, которые являются дефицитом на Земле.

Мичио Каку утверждает, что огромный астероид-скала размером более 3000 футов, может стоить примерно $5,4 триллионов. По словам ученного, данный астероид богат большим количеством платины, золота и других ценных металлов. Каку говорит, что в космосе подобных астероидов миллиарды и ученым ещё предстоит найти некоторые из них.

Астероиды подразделяются на разные классы: M-тип, C-тип и S-тип. Сообщается, что M-астероиды являются наиболее ценными из-за высокой плотности драгоценных материалов внутри них. Астероиды С-типа содержат глину и полезные ископаемые, которые можно превратить в ракетное топливо, что будет использоваться для заправки ракет.


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