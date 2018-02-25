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Ученые: Чай каркаде назвали самым полезным для женского здоровья

Вчера, 17:23

Американские специалисты выяснили, какой сорт чая способен улучшить женское здоровье и уменьшить болевой синдром во время менструации. По словам ученых, таким чаям является именно каркаде.

Исследователи из США пришли к выводу, что высохшие цветы гибискуса, которые заваренные в чай, способны оказать положительный эффект на женское здоровье. Эксперимент с добровольцами женского пола показал, что «красный» чай способен уменьшить боли во время менструального цикла даже без обезболивающих препаратов.

Ученые рекомендуют ежедневно выпивать минимум одну чашку каркаде. Это поможет не только убрать боли, но и улучшить настроение женщины. Также каркаде показан женщинам, которые имеют проблемы с функциями органов малого таза.


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