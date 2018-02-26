Китайские ученые изобрели аппарат для диагностики болезней человека

Сегодня, 03:30

Научные сотрудники медицинского центра матери и ребенка Китая изобрели аппарат с искусственным интеллектом, с помощью которого можно диагностировать болезни человека.

Специалисты из города Гуанчжоу создали аппарат, функции которого направлены на классификацию и диагностирование излечимых человеческих болезней. В его основе лежит технология искусственного интеллекта. И работает он на одном уровнем со специалистами-людьми. К примеру, аппарат способен выявить детскую пневмонию или заболевания глаз.

Авторы изобретения уверяют, что данная новинка поспособствует повышению эффективности работы врачей благодаря высокой скорости диагностики и выборе правильного лечения.