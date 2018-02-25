Учёные выяснили влияние правильного питания на диету

Вчера, 17:22

Американские учёные в ходе своих недавних исследований выяснили, как правильно питание влияет на диету и вообще на эффективность похудения. По словам экспертов, правильный выбор продуктов питания является более важным аспектом, нежели контроль употребляемых калорий.

Всего данное исследование длилось 12 месяцев. Учёные наблюдали за 609 людьми, которые худели, находясь на диете. Часть подопытных решили отказаться от пищи, которая содержит много калорий. В итоге им удалось потерять в среднем 9-12 килограмм, это около 17-22% от общей массы их тела. Вторая же группа людей показала более лучшие результаты. Они поставили в приоритет такие продукты, которые не содержали добавок и были свежими.

Автор исследования Майя Филлер уточняет, что еда с ГМО приводила к большему набору лишнего веса. Это говорит о том, что именно качество еды влияет на процесс похудения. Эксперт также сообщает, что худеющие люди должны есть минимально обработанные и цельные продукты, желательно без сахара, соли и насыщенных жиров.

Такая диета работает эффективнее. Это подтверждают полученные данные. Люди с таким питание за год смогли похудеть на 24-31% от их изначального веса.