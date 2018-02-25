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В американском зоопарке у львицы выросла грива

Вчера, 17:09

В американском зоопарке, расположенном в штате Оклахома, у львицы по имени Бриджит выросла грива.

 Представители зоопарка на страничке в социальной сети Facebook рассказали, что обитательница зоопарка, которой исполнилось 18 лет, львица Бриджит обзавелась роскошной гривой.
Подобный случай является необъяснимым для представительницы хищного вида. Отмечается, что специалистами была взята кровь львицы на анализ, результаты которого потом будут сравнивать с анализами крови ее сестры Тиа. При этом, какие-либо еще мужские признаки у хищницы отсутствуют.
На данный момент ветеринары тщательно следят за состоянием здоровья. Однако новая прическа не причиняет ей неудобства.


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