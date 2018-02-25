Ракета Vulkan производства США может оказаться дешевле «Протонов» из РФ

Вчера, 16:45

Ракета-носитель Vulkan производства США может оказаться дешевле при своём запуске, чем «Протоны» из РФ. Сообщение об этом распространено её американским производителем.

Сообщение об этом сделано её изобретателями. Они анонсировали, запуск новейших Vulkan станет дешевле для исследователей космоса, в сравнении с показателями, показываемы «Протонами» из России.

Ожидается, первый Vulkan сможет стартовать, в качестве носителя, уже в 2020 году. Стоимость старта каждого из данных носителей станет составлять около 100 млн долларов.

Это будет на 70% дешевле того, что ранее демонстрирует сверх-тяжёлая ракета Delta IV Вторая ступень этого носителя работает на водороде. Это значит, что её топливо не может замёрзнуть даже при сверхнизких температурах.

Американские специалисты привели и сравнения. Согласно им, Falcon Heavy действует при разгоне на керосине, который может замерзать.

Vulkan, в свою очередь, сможет несколько месяцев спокойно осуществлять передвижение по орбите. После этого его можно будет использовать буксиром для межпланетных кораблей.

Специалисты NASA сообщают, что подобные пуски могут обойтись дешевле запусков российских «Протонов». Насколько, не сообщается. Роскосмос пока не комментирует сложившуюся ситуацию.