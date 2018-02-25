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Ракета Vulkan производства США может оказаться дешевле «Протонов» из РФ

Вчера, 16:45

Ракета-носитель Vulkan производства США может оказаться дешевле при своём запуске, чем «Протоны» из РФ. Сообщение об этом распространено её американским производителем.

 Сообщение об этом сделано её изобретателями. Они анонсировали, запуск новейших Vulkan станет дешевле для  исследователей космоса, в сравнении с показателями, показываемы «Протонами» из России.

Ожидается, первый Vulkan сможет стартовать, в качестве носителя, уже в 2020 году. Стоимость старта каждого из данных носителей станет составлять около 100 млн долларов.

Это будет на 70% дешевле того, что ранее демонстрирует сверх-тяжёлая ракета Delta IV  Вторая ступень этого носителя работает на водороде. Это значит, что её топливо не может замёрзнуть даже при сверхнизких температурах.

Американские специалисты привели и сравнения. Согласно им, Falcon Heavy действует при разгоне на керосине, который может замерзать.

Vulkan, в свою очередь, сможет несколько месяцев  спокойно осуществлять передвижение по орбите. После этого его можно будет использовать буксиром для межпланетных кораблей.

Специалисты NASA сообщают, что подобные пуски могут обойтись дешевле запусков российских «Протонов». Насколько, не сообщается. Роскосмос пока не комментирует сложившуюся ситуацию.


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Мнение
Вчера, 18:38

Чушь собачья. Сначала сделайте и подсчитайте, во что это обошлось. А то на бумаге все может выглядеть как вам угодно, главное, что в ваши враки многие верят. Когда в США разрабатывали многоразовую систему Спейс-Шаттл, то обещали на бумаге стоимость выведения в 200 долларов за кг. Смешно? Когда сделали и стали летать оказалось дороже, чем на одноразовых РН. Я уже не говорю про жидкий водород на второй ступени, который у вас видимо не замерзнет на земле, какая у него температура? Про космос вообще нет слов, как бы не выкипел полностью...Пиндосы давно не работали с жидким водородом, после Сатурна-5 и Спейс-Шаттла...про теплоизоляцию не забыли?

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