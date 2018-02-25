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В Британии намерены перевести поезда на солнечную энергию

Вчера, 16:34

Использовать в качестве движущей силы для железнодорожных составов солнечную энергию предлагают инженеры Имперского колледжа Лондона. Специалисты уверены, что подобный способ питания поездов станет более эффективным и менее затратным.

Исследователи уже подсчитали, что удовлетворить запросы железнодорожного транспорта можно путём размещения вдоль путей солнечных панелей. Инженеры уверены, что подобным образом, помимо прочего, можно будет избежать проблем, связанных с перепадом напряжения в некоторых регионах страны. Основной преградой на пути воплощения идеи британских специалистов в жизнь является то, что переоборудование может стоит огромных средств. Впрочем авторы проекта намерены сперва осуществить пилотный запуск проекта на базе составов в Австралии.

Ранее аналитики подсчитали, что в Европе в 2017 году впервые из возобновляемых источников добыли энергии больше, чем из угля.


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