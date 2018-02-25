В Ставрополе врачи смогли удлинить женщине палец на ноге

Вчера, 16:19

В Ставрополе местные хирурги провели уникальную по своей природе операцию, удлинив пациентке большой палец на ноге. Женщина долгое время мучилась из-за дефекта и имела большие проблемы в быту.

По словам жительницы Ставрополя, она уже неоднократно обращалась за помощью к врачам, однако раз за разом слушала либо советы смириться с существующим положением, либо рекомендации провести операцию по удалению дефектного пальца. В итоге женщина дошла до специалистов краевой клиники, которые согласились помочь ей. Всего за месяц местные специалисты сумели нарастить недостающие сантиметры и вернуть пациентку к полноценной жизни.

Ранее мы писали, что онкологи из Краснодара провели уникальную операцию. Хирургам удалось одновременно удалить опухоль из почки и прямой кишки.