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В Ставрополе врачи смогли удлинить женщине палец на ноге

Вчера, 16:19

В Ставрополе местные хирурги провели уникальную по своей природе операцию, удлинив пациентке большой палец на ноге. Женщина долгое время мучилась из-за дефекта и имела большие проблемы в быту.

По словам жительницы Ставрополя, она уже неоднократно обращалась за помощью к врачам, однако раз за разом слушала либо советы смириться с существующим положением, либо рекомендации провести операцию по удалению дефектного пальца. В итоге женщина дошла до специалистов краевой клиники, которые согласились помочь ей. Всего за месяц местные специалисты сумели нарастить недостающие сантиметры и вернуть пациентку к полноценной жизни.

Ранее мы писали, что онкологи из Краснодара провели уникальную операцию. Хирургам удалось одновременно удалить опухоль из почки и прямой кишки.


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