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Учёные: Секс может исчезнуть в процессе эволюции

Вчера, 17:30

Ученые сделали вывод, что в процессе эволюции секс может стать бесполезным. Их суждения основываются на результатах исследования грибов-паразитов.

 Как утверждают исследователи, для животных в физиологическом процессе размножения нет ничего привлекательного. Для них секс – базовый инстинкт, естественно не имеющий за собой эмоциональной или психологической подоплеки. К тому же, в отдельных случаях спаривание опасно для отдельных видов животных, таких как самцы богомола, черной вдовы и прочих.

Исследователи основывали свой научный поиск на грибках Trichophyton rumbum, они являются возбудителем грибка стопы, ногтей и лишая у человека. Несмотря на то, что у Trichophyton rumbum есть гендерное разделение и размножаются они делением, к спариванию они прибегают крайне редко. Эксперты объясняют это тем, что грибок Trichophyton rumbum достиг пика своей эволюции и не нуждается в совершенствовании своего набора хромосом. Еще одним корнем проблемы может стать среда обитания грибка, которая идеально подходит для его существования и не требует изменений. Данное поведение может привести к исчезанию вида, однако Trichophyton rumbum удается выживать.


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