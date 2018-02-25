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Ученые назвали полезные упражнения для мозга

Вчера, 22:35

Анаэробные упражнения вроде бега и плавания способствуют улучшению работы головного мозга, считают учёные. Международная группа исследователей пришла к выводу, что подобного рода физические нагрузки в значительной степени снижают риск развития болезни Альцгеймера.

В ходе проведённых экспериментов специалисты выяснили, что у людей, которые уделяют занятиям спортом хотя бы час в день, лучше усваивается глюкоза, а также развивается мозговая активность. Помимо прочего, анаэробика улучшает кровообращение, что, в свою очередь, способствует омоложению организма.

Ранее учёные выяснили, что медитация никоим образом не снижает уровень агрессии. Несмотря на пользу данного вида упражнений, успокоительного эффекта на человека она не оказывает.


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