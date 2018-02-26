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Томские ученые разработают методику лечения переломов в космосе

Сегодня, 01:15

Сергей Псахье, директор ИФПМ СО РАН, сообщает, что томские ученые разработают методику лечения переломов в космосе. В этом им помогут коллеги из Техниона в Израиле и Инновационного медико-технологического центра «Медицинский технопарк» в Новосибирске.

В космическом пространстве у человека теряется костная ткань, что провоцирует повышенный уровень хрупкости костей. Такая особенность представляет собой опасность для людей в момент, когда стартуют дальние экспедиции в космосе.

Израильские и российские ученые намерены разработать методику, которая в случае перелома ускорит процесс образования костной ткани в вакуумном пространстве. Предположительно, будет создана суспензия, которую необходимо ввести в поврежденную зону. Также специалисты ИФПМ СО РАН будут принимать участие в разработке программно-аппаратных комплексов для особой реабилитации астронавтов.


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