Сегодня, 01:15

Сергей Псахье, директор ИФПМ СО РАН, сообщает, что томские ученые разработают методику лечения переломов в космосе. В этом им помогут коллеги из Техниона в Израиле и Инновационного медико-технологического центра «Медицинский технопарк» в Новосибирске.

В космическом пространстве у человека теряется костная ткань, что провоцирует повышенный уровень хрупкости костей. Такая особенность представляет собой опасность для людей в момент, когда стартуют дальние экспедиции в космосе.

Израильские и российские ученые намерены разработать методику, которая в случае перелома ускорит процесс образования костной ткани в вакуумном пространстве. Предположительно, будет создана суспензия, которую необходимо ввести в поврежденную зону. Также специалисты ИФПМ СО РАН будут принимать участие в разработке программно-аппаратных комплексов для особой реабилитации астронавтов.