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В небе над Красноярском засняли НЛО

Сегодня, 10:33

Жителей Красноярска напугал неопознанный объект в небе над городом. На видео удалось зафиксировать странный черный круг, парящий в воздухе. По сообщениям очевидцев, сперва круг был очень четким, но потом растворился в воздухе.

В социальных сетях 24 февраля опубликовали видео, но котором НЛО парило в небе над Красноярском. Множество очевидцев этого происшествия уже бьются в загадках, что же это могло быть.

Видео сняли в Покровском микрорайоне и отмечается, что это не первый случай таинственных объектов в Красноярском небе. Как заявляют многие скептики, скорее всего, это просто кольцо дыма, вышедшее из трубы.

Однако очевидцы события не так уверены в «обычности» данного явления. Что-либо утверждать при подобном происшествии нельзя, но можно предположить, что какая-либо инопланетная раса, чьи технологии явно превосходят земные технологии, уже проводит разведку с целью установления контакта с человеком.


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