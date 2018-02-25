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Физики перевели алмазные наковальни на уровень молекул

Сегодня, 10:23

Физики при помощи концепции молекулярных алмазных наковален исследовали превращения молекул под высоким давлением.

Ученые разработали новый уникальный метод для исследования химического превращения в структурах молекул под сверхвысоким давлением в сотни тысяч атмосфер.

Так была введена концепция молекулярных алмазных наковален. Сверхвысокое давление в лабораторных условиях обычно получают при помощи ячеек с алмазными наковальнями, благодаря твердости которых можно даже в малом объеме достичь уровня давление, превышающее 500 гигапаскалей, что в 1,5 раза больше земного. Прозрачность алмазов позволяет изучать вещество с использованием электромагнитного излучения.

Для этого внутрь стандартной ячейки наковальни из карбораны поместили аналог ее аналог. В дальнейшим присоединили ряд лигандов, и получили комплекс из очень твердых карборановых кластеров и более деформируемых участков Cu4S4. Под внешним давлением происходит неравномерная деформация молекул, что ведет к изменению геометрии и электронным переходам. При этом, в диапазоне давлений от 8 до 12 гПа, происходило восстановление меди, и образование внутри молекулы нового кластера лишь из атомов Cu.

Подобный метод может быть использован в исследовании механизмов и разработки способа механохимического синтеза.


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