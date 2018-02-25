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На трассе «Сызрань – Саратов» заметили НЛО

Сегодня, 10:10

В сети появился ролик с видеорегистратора автомобилиста, следующего по трассе «Сызрань – Саратов», на котором запечатлён полёт загадочного НЛО. Пользователи социальных сетей гадают, чем же на самом деле является светящийся объект в ночном небе.

Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube на днях. На представленных кадрах можно заметить, как в определённый момент в небе появляется красноватый движущийся объект, который исчезает также внезапно, как и появляется. По мнению автора ролика, указанным НЛО может быть падающий метеорит. В то же время некоторые участники обсуждения в сети предположили, что в объектив камеры видеорегистратора попал световой сигнал самолёта. Дата съёмки, как и точное место автор не уточнил.

 

 

Ранее мы писали, что жители Беларуси стали свидетелями полета огромного красного НЛО. Объект, по словам очевидцев, пронёсся с огромной скоростью.


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