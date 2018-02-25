Уфологи предоставили новые данные о том, как выглядят инопланетяне

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Международная группа уфологов находится на пороге открытия новых технологий, которые позволят в ближайшем будущем не только выйти на связь с пришельцами, но и напрямую увидеть их. При этом ученые сообщили новую информацию о том, какой вид имеют инопланетяне.

Известный астрофизик и биолог из Японии Мичио Каку, совместно с учеными из Института поиска внеземного интеллекта (SETI), выяснил, как могут выглядеть реальные жители иных планет. Основываясь на последних исследованиях, Каку удалось выяснить, что инопланетяне обладают тремя необходимыми функциями. В первую очередь, пришельцы происходят из хищников, поэтому они имеют стереовидение, которое позволяет глазам сравнивать изображения и отслеживать расстояние.

Во-вторых, у инопланетян также присутствуют щупальца, как у осьминога. Именно щупальца помогают пришельцам охотиться за добычей. Третьей особенностью является речь, таким образом, пришельцы способны передавать информацию из поколения в поколение, говорит Каку.