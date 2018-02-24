Ученые изобрели искусственный глаз с управлением и формой

Вчера, 23:47

Ученные потрясли общественность уникальным открытием. Они сумели создать искусственный управляемый электроникой глаз, имеющий определенную форму.

Эксперты из США порадовали новым открытием. Они создали глаз человека искусственным путем. При этом эксперты использовали металинзу и искусственную мышцу, аналогичную человеческой. Принцип работы искусственного глаза подобен природному органу, он приводится в активность за счет деформации линзы, которую обеспечивает именно мышца. Таким образом глаз видит окружающие предметы. Глаз, который появился в результате многодневной работы ученых, оснащен электронным управлением, а также ему сделали не круглую, а квадратную форму.

По словам специалистов, именно такая форма более удобна, но у человека она ограничена особенностями строения черепа, поэтому глаза и круглые. В новом изобретении можно полностью корректировать отклонения в спектре видения. Например, убрать астигматизм – для ученых дело буквально нескольких часов. Эта возможность выступает преимуществом перед природой, которая, к сожалению, не предусмотрела такой аномалии, требующей срочной коррекции.