Ученые: Послеродовая депрессия негативно отражается на ребенке

Сегодня, 07:05

Всем известно, что многие женщины страдают послеродовой депрессией. Также многие девушки «в положении» испытывают депрессивное расстройство. Такое состояние сильно влияет на развитие ребенка.

Ученые провели исследование, во время которого наблюдали за беременными женщинами и отслеживали их эмоциональное состояние после родов. После окончания эксперимента ученые выяснили, что у детей, чьи матери были подвержены депрессии, тоньше кора головного мозга в лобной и височной части.

Эти области отвечают за мышление и когнитивное развитие у детей. Вследствие этого дети могут отставать в умственном плане.

Специалисты рекомендуют внимательнее относиться к собственному психическому здоровью, чтобы не допустить отклонений у малышей. Также необходимо сразу обращаться к врачу, а не пытаться списать все на усталость и большую нагрузку.