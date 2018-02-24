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Ученые назвали ТОП-5 продуктов, вызывающих камни в почках

Вчера, 22:41

Западные ученые составили ТОП-5 продуктов, которые могут спровоцировать образование камней в почках. Главным вредоносным напитком стал кофе. Этот продукт ежедневно употребляют миллиарды людей, поэтому численность пациентов с камнями в почках растет. Это связанно с тем, что кофе ускоряет работу почек и орган быстро изнашивается, в результате становится неспособным исполнять свои функции.

Кофе, по мнению ученых, имеет больше противопоказаний, чем пользы. Эксперты рекомендуют употреблять кофе в умеренном количестве, например два раза в неделю.

Для максимальной пользы следует отдавать предпочтение качественным зернам без различных добавок. Растворимый кофе со сливками нанесет огромный вред организму. При длительном употреблении такого продукта могут образоваться камни в почках.

Также спровоцировать данное заболевание может красное мясо. Ученые рекомендуют употреблять его не так часто, как многие привыкли. Для насыщения организма белком стоит перейти на белое мясо, например курицу.

Спровоцировать камни в почках может соль. Ее чрезмерное количество в организме задерживает воду и образует в почках каменистые наросты, которые и приводят к появлению камней.

Некоторые виды чая также могут провоцировать каменные отложения в почках. Злоупотреблять этим напитком не стоит, а уделить особое внимание нужно именно зеленому чаю.

Газировка главный враг здоровья. Этот напиток в любом его проявлении негативно отражается на работе всего организма. Почки тут не исключение. Газировка повышает уровень кальция в моче, что в результате частого потребления может привести к очечной недостаточности.


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