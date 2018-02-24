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Илон Маск поделился с инопланетянами секретным грузом

Вчера, 22:25

Вместе с автомобилем Tesla Илон Маск отправил засекреченную посылку инопланетянам. В ней находился диск с записью фантастического цикла книг Айзека Азимова «Фонд».

Строк годности диска составляет 14 миллиардов лет. Команда SpaceX планируют и дальше контактировать с неземными существами и отправлять им другие посылки. Сам Илон Маск высказал точку зрения, что люди должны первыми искать общения с инопланетянами.

Большинство ученых категорически не согласны с этим, потому что существует угроза для планеты. Может оказаться, что инопланетяне не добрые существа и если мы будем снабжать их информацией, вскоре они уничтожат Землю.


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