Илон Маск поделился с инопланетянами секретным грузом

Вчера, 22:25

Вместе с автомобилем Tesla Илон Маск отправил засекреченную посылку инопланетянам. В ней находился диск с записью фантастического цикла книг Айзека Азимова «Фонд».

Строк годности диска составляет 14 миллиардов лет. Команда SpaceX планируют и дальше контактировать с неземными существами и отправлять им другие посылки. Сам Илон Маск высказал точку зрения, что люди должны первыми искать общения с инопланетянами.

Большинство ученых категорически не согласны с этим, потому что существует угроза для планеты. Может оказаться, что инопланетяне не добрые существа и если мы будем снабжать их информацией, вскоре они уничтожат Землю.