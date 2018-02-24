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Психолог из Гарварда заявил, что инопланетянам нужно дарить цветы

Вчера, 20:03

Психолог из Гарванда Стикен Пинкер, автор книги «Просветление», сообщил, как правильно обращаться с инопланетянами. По его мнению, желательно презентовать им цветы, как сообщает VladTime.

Такие выводы эксперт сделал после того, как у него прошёл личный контакт с внеземными существами. По словам Пинкера, всё дело в грамотном и дружелюбном общении, поскольку именно оно позволит достичь успеха в чем-угодно. Психолог считает, что пришельцы на более высоком уровне развития, чем думают люди. Они явно более цивилизованны и, соответственно, дружелюбны. Про то, как на Землю вторгаются пришельцы, часто снимают кино. Эксперт считает, что идеи для подобных фильмов не возникали на пустом месте.

Он отметил, что наверняка причина в культурных различиях. Однако в реальности можно избежать конфликта, если проявлять максимальное благодушие и дарить цветы. Такую теорию многие другие учёные подвергли критике, отмечая, что если инопланетяне и умнее людей, то в связи с этим наоборот считают человечество хуже и явно недостойными дружбы.


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