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Ученые рассказали о вреде каминов для здоровья

Вчера, 19:18

Ученые рассказали любителям погреться возле каминов о вреде данного занятия. Комнатные печи являются источником огромного количества угарного газа, поэтому рядом с ними рекомендуется находиться исключительно в респираторных масках.

Вредное воздействие домашних каминов ученые сравнивают с опасностью отравления угарным газом, которой регулярно подвигаются сотрудники горнодобывающих предприятий и строители. Дабы полностью проветрить помещение от выброшенных камином вредных веществ, необходимо продержать окна открытыми не менее 3-х часов. Рядом с каминами ученые рекомендуют находиться исключительно в респираторных масках.

Отмечается, дым от домашних печей имеет в составе наночастицы магнетита, попадающие в мозг и превращающиеся в токсическое вещество.


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