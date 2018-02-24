Ученые рассказали о вреде каминов для здоровья

Вчера, 19:18

Ученые рассказали любителям погреться возле каминов о вреде данного занятия. Комнатные печи являются источником огромного количества угарного газа, поэтому рядом с ними рекомендуется находиться исключительно в респираторных масках.

Вредное воздействие домашних каминов ученые сравнивают с опасностью отравления угарным газом, которой регулярно подвигаются сотрудники горнодобывающих предприятий и строители. Дабы полностью проветрить помещение от выброшенных камином вредных веществ, необходимо продержать окна открытыми не менее 3-х часов. Рядом с каминами ученые рекомендуют находиться исключительно в респираторных масках.

Отмечается, дым от домашних печей имеет в составе наночастицы магнетита, попадающие в мозг и превращающиеся в токсическое вещество.