Археологи обнаружили в Египте некрополь с древними ценностями

Вчера, 18:59

Древний некрополь обнаружили археологи в Египте. Министр по делам древностей Египта Халеда-аль-Аннани сообщил, что находка археологов содержит 8 гробниц и 4 десятка саркофагов.

Как сообщается в данном некрополе, обнаруженном к югу от Каира, находятся 17 мумий, которые сохранились в идеальном состоянии. Археологи заявили, что это семейное кладбище фараонов. Раскопки длились около четырех месяцев и наконец-то увенчались успехом.

Однако в Министерстве по делам древности Египта отмечают, что данная находка не станет пределом. Раскопки будут продолжаться, и археологи надеются, что это только начало многообещающих обнаружений в регионе Туна эль-Джаббаль.

Несмотря на уже обнаруженный некрополь, возраст которого, по данным специалистов, составляет около двух с половиной тысяч лет, археологи планирую провести в регионе еще пять лет, занимаясь раскопками и поиском новых открытий.