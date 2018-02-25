Ученые обнаружили другую картину под полотном известного художника Пикассо

Сегодня, 07:30

Проведя рентгенфлуоресцентный анализ картины Пикассо, ученые обнаружили под ней другое полотно. Более 100 лет другая картина была скрыта от глаз общественности.

Пикассо стал самым известным художником 20 века, его картины имеют наибольшую популярность среди ценителей искусства. Работы художника продают за большие деньги, а в 2009 году он был признан лучшим мастером своего дела за последнее столетие.

Известно, что Пикассо говорил о тайнах, скрытых под его полотнами. Но никто не воспринимал слова мастера всерьез. Сегодня выяснилось, что художник был прав.

Первыми, кто обнаружил секрет в картине Пикассо, стали реставраторы, работающие в картинной галерее в Канаде. Но лишь спустя 25 лет ученые смогли довести правоту подозрений реставраторов. Они провели рентгенфлуоресцентный анализ полотна «Нищенка, сидящая на корточках» и увидели пейзаж, нарисованный совершенно другим художником.

Пикассо взял чужую картину, повернул ее на 90 градусов и создал собственный рисунок женщины. К тому же, части пейзажа послужили элементами картины известного художника. Так, можно увидеть, что гора стала основой для спины женщины.

Ученые предполагают, что неизвестным художником, чью картину взял Пикассо, мог быть Хоакин Гарсия Торрес, живший в Барселоне.

Известно, что специалисты хотят явить миру картину, после того, как ее полностью воссоздадут.

Напомним, что Пабло Пикассо был основоположником кубизма. Он много работал как график, скульптор и керамист.