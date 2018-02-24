Ученые: древние охотники Сибирской Арктики использовали бусы как паспорта

Вчера, 16:31

Ученые доказали, что ранее древние жители Сибирской Арктики пользовались бусами и браслетами как личными паспортами. Такое предположение выдвинули профессора из института археологии.

Ранее древние охотники, которые жили в районе Сибирской Арктики где-то тридцать тысяч лет назад, использовали бусы из зубов и косточек животных как средства идентификации человека. Профессора говорят, что украшения могли использовать как мужчины, так и женщины. Украшения делились на три типа. Первый: украшения из бивня мамонта и костей маленьких животных, таких как заец и писец. Второй: диадемы с рисунком из бивней мамонта, третий - браслеты из костей. Вместе с бусинами ученые обнаружили подвески из зубов животных, в большинстве люди использовали зубы не хищных животных. Жители Арктики вкладывали в свои украшения некий смысл, создавая различные композиции.

Подчеркивается, что раскопки идут начиная с 1960-х годов, во второй половине двадцатого века ученые обнаружили Жоховскую стоянку. Открытая стоянка - это объект культурного наследия, собрание исторических памятников, которые были построены еще 27-28 тысяч лет назад. Также в 2008 году раскопали Янское кладбище мамонтов.