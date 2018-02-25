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Ученые нашли новый вид волн, вызывающих звон магнитного поля Земли

Сегодня, 04:15

Ученые провели сенсационные наблюдения. Под внимание специалистов попал новый вид волн, вызывающих звон магнитного поля Земли. Интересный процесс нашли на поверхности Земли 22 февраля.

Специалисты узнали, что вокруг Земли существует новый вид волн, которые способны влиять на магнитное поле планеты. Известно, что особенность открываемых функций «нановолн» стала возможность взаимодействия с Землей.

Впервые феномен заметили, 22 февраля, после столкновение ветрового потока, тогда же магнитное поле планеты превратилось в гармоническую волну со 100-секундным периодом, тогда произошел резонанс с потоком из светила. Специалисты космологии заявили, что неизвестный ранее процесс стал продуктом слияния новых потоков и полученный в результате резонанс стал подтверждением этого.


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