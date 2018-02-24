Угроза из космоса: опасный метеор мчится к Земле

Вчера, 18:30

Американские астрономы предупреждают об угрозе из космоса: в начале весны к планете приблизится опасный метеор. Его осколки могут упасть на Землю.

Эксперты поясняют, что метеор представляет угрозу только в том случае, если столкнётся с космическим мусором. Тогда траектория его полёта нарушится, он попадёт в атмосферу Земли, а его осколки упадут в акваторию Атлантического океана. В худшем случае обломки метеорита окажутся в населённых районах Земли.

Астрономы подчеркнули, что такое развитие событий не исключено. Объект, который они обозначили как sl-704, приблизится к Земле в начале марта. Интересно, что форма этого метеора нетипична — он не округлый, а вытянутый, что является довольно редким явлением. Повлияет ли это на траекторию его полёта пока неизвестно.