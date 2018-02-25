VistaNews.ru


В Хабаровском крае специалисты разрабатывают ветрогенератор

Сегодня, 05:30

В Хабаровском крае учёные планируют разработать ветрогенератор. Посредством такого устройства будет производится обслуживание телекоммуникационного оборудывания в качестве поддержания срочной связи на шоссе Лидога-Ванино.

Стоит отметить, аналогичные проекты уже совершались в прошлом, но тогда их оценивали в десятки миллионов рублей. Теперь же нынешняя реализация данной работы станет в разы дешевле. Кроме того, новый проект включил в себя много преимуществ. К ним можно отнести усовершенствованные аэродинамические функции лопастей.

На данный момент запустили в рамках тестового режима два ветряка. Сейчас они покрыли сотовой связью лишь десятую часть трассы. В общем количестве запланировано 10 таких установок. Мощность каждого достигает 3 киловатта. Эксперты сообщают, что они будут работать довольно долго.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.