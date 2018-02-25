В Хабаровском крае специалисты разрабатывают ветрогенератор

Сегодня, 05:30

В Хабаровском крае учёные планируют разработать ветрогенератор. Посредством такого устройства будет производится обслуживание телекоммуникационного оборудывания в качестве поддержания срочной связи на шоссе Лидога-Ванино.

Стоит отметить, аналогичные проекты уже совершались в прошлом, но тогда их оценивали в десятки миллионов рублей. Теперь же нынешняя реализация данной работы станет в разы дешевле. Кроме того, новый проект включил в себя много преимуществ. К ним можно отнести усовершенствованные аэродинамические функции лопастей.

На данный момент запустили в рамках тестового режима два ветряка. Сейчас они покрыли сотовой связью лишь десятую часть трассы. В общем количестве запланировано 10 таких установок. Мощность каждого достигает 3 киловатта. Эксперты сообщают, что они будут работать довольно долго.