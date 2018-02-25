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В Китае построят «супертрассу», обеспечивающую нулевую аварийность

Сегодня, 00:45

Инновационную транспортную магистраль намерены построить власти Китая между Ханчжоу-Нинбо. Трасса, оснащённая современными технологическими решениями, по задумке авторов, обеспечит нулевую аварийность.

Ожидается, что дорогу протяжённостью 161 километр закончат возводить уже в 2022 году. Власти хотят запустить мощный транспортный поток к проведению в регионе Азиатских игр. Инженеры утверждают, что система обеспечения безопасности сможет контактировать с беспилотными авто на магистрали и «вести» их таким образом, чтобы они не могли столкнуться между собой или другими препятствиями. По словам специалистов, подобные меры позволят безопасно перевозить пассажиров и грузы на скорости до 12 км/ч.

Ранее мы писали, что глава Tesla Илон Маск намерен построить под Лос-Анджелесом подземный тоннель для движения автотранспорта. Скоростная магистраль позволит быстро и без пробок добраться до другой части города.


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