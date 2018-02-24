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Эксперты рассказали, насколько безопасно заниматься сексом с инфекцией мочевых путей

Сегодня, 09:41

Инфекция мочевых путей вызывает достаточно болезненные ощущения и требует длительного лечения. Однако эксперты отмечают, что при таком заболевании можно заниматься сексом, если придерживаться курса, назначенного врачом.

  По словам профессора акушерства и гинекологии в Северо-Западном университете Лорен Штрайхер, наличие инфекции мочевых путей не означает, что обязательно нужно воздерживаться от интимной связи. Ощущения при этом могут быть достаточно болезненными в связи с особенностью инфекции, а на некоторых участках появится дополнительное раздражение, однако очень большого вреда занятие секса не принесёт.

Некоторые специалисты также считают, что интимная связь при таком заболевании может помочь блокировать его дальнейшее возникновение. Однако они подчёркивают, что если инфекция мочевых путей начнёт развиваться на область почек, лучше сексом уже не заниматься, как сообщает VistaNews.


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