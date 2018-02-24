В Приморский океанариум привезли пингвинов Гумбольдта

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В Приморский океанариум из пражского питомника сегодня, 24 февраля, привезли шесть птенцов пингвинов Гумбольдта. Информацию об этом сообщили в пресс-службе заведения.

В сообщении сказано, что шесть пингвинов имеют возраст от 9 до 16 месяцев. Их приобрели благодаря Международному благотворительному фонду «Константиновский». Птицы прибыли в РФ из пражского питомника Nature Resource Network. Именно он и поставляет животных в различные мировые зоопарки. В настоящее время прибывшие пингвины Гумбольдта проходят традиционный месячный карантина. Они находятся в Научно-адаптационном корпусе океанариума. Специалисты сообщают, что птенцы чувствуют себя хорошо. Дорогу они перенесли неплохо и все волнения, связанные с ней, тоже. Об этом говорит их высокий аппетит и двигательная активность.

В пресс-службе также отметили, что к прибытию пингвинов была проведена серьёзная работа. Ведь данный вид охраняется и находится в списке CITES. Эксперты тщательно отслеживают каждое их перемещение, даже если птица живёт в неволе. Прибывшие пингвины все чипированы, согласно международным требованиям.

Пингвины Гумбольдта названы в честь немецкого исследователя Александра Гумбольдта. Взрослые особи имеют рост до 70 сантиметров, а вес до 5 килограммов. Эти птицы очень редкие и находятся на грани исчезновения. Проживают пингвины на западе Южной Америки.