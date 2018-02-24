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SpaceX отложила запуск Falcon 9 в воскресенье

Сегодня, 09:28

Компания SpaceX заявила о том, что пока не готова запустить в космос Falcon 9 с новыми спутниками, хотя объявленная вероятность запуска была 80%.

 Следующая ракета Falcon 9 предназначалась для доставки на станцию спутника связи 30W-6 испанской компании Hispasat. Запуск должен был произойти в 12 часов 35 минут по времени штата Флорида с мыса Канаверал. Как стало известно журналистам «ВистаНьюс», в субботу компания заявила о том, что откладывает запуск до неопределённой даты. Причиной была названа необходимость тщательного тестирования обтекателя ракеты.

Напомним, что ранее мы писали о том, как Илон Маск неудачно встретил обтекатель предыдущей Falcon 9.


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