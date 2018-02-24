Программисты из США придумали новый метод освещения для рендеринга

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Программисты из Калифорнии (США) разработали уникальную модель освещения, позволяющую осуществить максимально реалистичный рендеринг волос и меха. Созданное на основе нейросети нововведение работает более продуктивно и выгодно, нежели его предшественники.

Сейчас программисты всего мира используют для рендеринга метод глобального освещения. Он позволяет добиться довольно качественных результатов, однако один существенный недостаток в виде отсутствия желанной выгоды заставил специалистов найти данному методу замену. Отметим, рендеринг посредством глобального освещения заключается в сложных вычислениях, требующих немалое количество времени.

Американские ученые из Калифорнии придумали новый метод освещения – дипольная диффузия. Он основан на нейросети, позволяющей добиваться желанных результатов максимально выгодно и продуктивно. Помимо человеческих волос, метод дипольной диффузии способен провести качественный рендеринг меха животных. Специалисты США уже успели испытать свое нововведение, показавшее отличный результат.