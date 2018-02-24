Эксперты рассказали, почему ракета Ariane 5 сбилась с курса

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25 января с космодрома Куру, во Французской Гвиане, совершился успешный запуск ракеты Ariane 5 с двумя спутниками на её борту. Речь идёт о SES 14 и Al Yah 3, для Люксембурга и ОАЭ соответственно. Сам запуск был успешным. Однако ракета сразу же вышла из строя и сбилась с курса. Недавно же эксперты назвали причину этой аварии.

По словам специалистов из независимой комиссии, всё произошло из-за сбоя в системах навигаций. Поэтому спутники вышли не на те орбиты, на которые нужно было.

Однако данную проблему можно исправить. Связано это с тем, что SES 14 и Al Yah 3 имеют собственные двигатели именно для такого случая. Поэтому устройства и движутся к изначально заданным орбитам. В настоящее время, как известно, все эти системы совершают работу нормально и правильно.

По информации экспертов, в сбое систем навигаций ракеты виновата ошибка в автоматической системе контроля параметров. Из-за этого космический носитель сразу же после старта отклонился от заданного курса на 20 градусов.

Данную ракету собрала компания Arianespace. Инженеры уже сделали ряд выводов и пообещали разобраться с этой уязвимостью.