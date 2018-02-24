Диетологи составили список 5 полезных и вредных продуктов для мужчин

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Диетологи составили список продуктов питания, которые должны быть в рационе каждого мужчины. Эксперты также назвали вредные продукты, от употребления которых нужно отказаться. Списки продуктов приводит Роскачество.

В списке запрещенных продуктов на первом месте находится любимый напиток мужчин – пиво. Специалисты утверждают, что любители пива могут отрастить «пивной» живот. Мужчинам, предпочитающим употреблять хмельной напиток, диетологи рекомендуют пить его всего лишь раз в неделю.

Второй запрещенный продукт – чипсы из картофеля, так как они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Дополняет список стоп-продуктов соя. Она содержит эстрогены, способствующие ухудшению гормонального фона у мужчин. Далее в списке – бекон, который нужно употреблять по минимуму или вычеркнуть его из меню совсем. Последний антипродукт – это мята. Растение вредно тем, что имеет гормоноподобные вещества.

В списке полезных блюд, благотворно влияющих на организм сильной половины человечества, на первой позиции стоит жирная рыба. На втором – орехи, стимулирующие нервную деятельность, а также потенцию.

Третье место в ТОП самых полезных продуктов занимает отварная говядина, которая содержит белок, необходимый для укрепления мышц. Завершают рейтинг гранат, положительно влияющий на потенцию, и томаты, содержащие ликопин, который необходим для профилактики таких заболеваний как аденома и рак простаты.