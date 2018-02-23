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Эксперты назвали причину низкой производительности американской экономики

Сегодня, 19:26

Эксперты назвали причины низкой производительности экономики США. Они уходят корнями в историю и их трудно преодолеть.

Консалтинговая фирма McKinsey провела масштабное исследование и выяснила, почему американская экономика никак не может существенно повысить производительность и возможно ли это преодолеть. Эксперты утверждают, что когда производительность, то есть объем экономической выгоды, создаваемой за час труда увеличивается, вместе с ней растёт заработная плата и уровень жизни. Это также способствует росту спроса на товары и услуги. Это важно, но в последнее время рост резко упал.

По мнению исследователей есть три главные причины этого: последствия мирового финансового кризиса, высокий уровень производительности, достигнутый в 1990-е годы (тяжело улучшить его) и недостаточное использование современных технологий. Выход из такой ситуации эксперты видят в сокращении трат на бюрократический государственный аппарат, повсеместное внедрение цифровых технологий и инвестиции в малый бизнес и наукоёмкие производства.


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