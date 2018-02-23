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Учёные рассказали, как правильно ходить в туалет

Сегодня, 18:56

Эксперты из Дерматологического центра Клифорда в США рассказали, как правильно ходить в туалет. По словам специалистов, лучше всего это делать, раздевшись догола, как сообщает VladTime.

 Только 1% всех жителей Земли ходит в туалет именно так, причём это члены практически первобытных племён. В развитом обществе такое не принято. Однако, по мнению дерматологов из США, человеку в плане похода в туалет лучше последовать примеру диких аборигенов. В первую очередь, так комфортнее, поскольку нет необходимости держать одежду или думать, что отходы жизнедеятельности её как-то испачкают.

Кроме того, кожа в таком состоянии отдыхает. Ещё один плюс – возможность преодолеть стеснение, что потом поможет при интимной связи. Наконец, походы в туалет голышом способствуют улучшению обмена веществ, поскольку одежда не передавливает живот.


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