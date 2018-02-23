Эксперты: 7000 пришельцев уже на Земле

Сегодня, 16:54

В журнале Astronomy опубликованы шокирующие результаты исследования НЛО. По мнению учёных, 7000 пришельцев уже живут рядом с людьми.

Летом 2017 года учёные обнаружили во Вселенной не менее 3700 экзопланет (то есть планет, не входящих в Солнечную систему). По мнению учёных, не менее сотни из них могут быть пригодны для жизни, даже если условия на них отличаются от земных. Скорее всего, инопланетяне обладают вытянутым черепом и отличной от человека фигурой. Например, с одной из таких планет, по данным экспертов, за вторую половину ХХ века на Землю вполне могла прибыть сразу тысяча пришельцев. Но это был далеко не первый их визит. Уфологи предполагают, что первые инопланетяне появились на Земле ещё в Древнем Египте: об этом свидетельствуют некоторые рисунки из древних пирамид.

Сейчас на Земле может находиться около 7000 инопланетян. Что именно они делают на человеческой планете, эксперты пока не раскрывают. Но по их мнению, большинство пришельцев сконцентрированы в развитых странах, то есть там, где чаще всего наблюдают явления НЛО.