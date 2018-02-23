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В Краснодаре врачи сделали онкобольному язык из тканей голени

Сегодня, 16:21

В Краснодаре врачам удалось сделать онкобольному новый язык из ткани голени. Хирурги кубани впервые решились на такой шаг. Они взяли малую часть голени и сформировали из неё нужную форму.

Данная операция увенчалась успехом, теперь кубанец будет заново обучаться говорить. Это только вопрос техники, важным моментом стало то, что медики смогли спасти не только язык пацмиента, но и его жизнь. По предыстории, мужчина обратился в стоматологию с жалобой на резкое жжение в кончике языка. Тогда врач направил его на обследование в онкологическую клинику. Ужасные ожидания подтвердились.

Ранее сообщалось, в первой краевой клинике жителю Брюховецкого района реконструировали орган, который на 50% был поражён раковой опухолью. Новообразование было удалено, а на это место поставлен имплантант предплечья.


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