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Ученые: Лошадь Пржевальского не является предком всех современных скакунов

Сегодня, 01:30

Учёные обнаружили неточные данные в истории появления лошади Пржевальского. Они утверждают, что данный вид не является последними дикими предками современных скакунов.

Как оказалось, эти представители непарнокопытных имеют потомков, которые являются домашними лошадями. Они проживали вблизи поселения под названием Ботай в Казахстане.

По данным учёных, лошадей приручили примерно четыре тысячи лет назад. Изначально наши предки использовали таких животных только ради мяса, далее скакунов использовали в рамках хозяйства. Глобальные раскопки показывают, что лошадь Пржевальского нельзя называть диким животным. Кроме этого, ДНК древних скакунов показало, что обитали они около шести тысяч лет назад. Теперь специалисты утверждают, что данное исследование в корне изменит историю одомашненных лошадей.


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