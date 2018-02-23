Учёные: Первыми художниками мира были неандертальцы

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Учёные из Германии недавно решили провести повторную датировку самых древних наскальных рисунков в пещерах Испании. Новые полученные данные показали, что первыми художниками мира были не кроманьонцы. Именно неандертальцы 65 тысяч лет назад начали рисовать примитивные рисунки сцен ежедневной жизни в своём жилище.

Известный антрополог из Института эволюционной антропологии в германском Лейпциге Жан-Жак Ублин сообщил, что данное открытие просто уникально и отчасти изменяет полностью представление о неандертальцев. Многие учёные ведь считали, что именно живопись является одной из тех вещей, которые разделяют неандертальцев и «Человека Разумного».

Раньше считалось, что наскальная живопись и создание различных статуэток – это отличительная черта только наших европейских предков, которые пришли в эту часть материка 45-40 тысяч лет назад из Африки. Однако сейчас же учёные предполагают, что живопись появилась ещё намного раньше, до большого путешествия древних людей. Возможно, что их рисунки просто не дошли до нашего времени, ведь они были сделаны 100-150 тысяч лет назад. В доказательство к этой теории антропологи приводят раскопки в пещере Бломбос в ЮАР в 2011 году. Тогда нашли раковину моллюска с краской, которую считают палитрой, а также различные инструменты древних художников.

Установление факта о неандертальцах, как художниках, стало возможным благодаря новой технологии изучения плёнки из различных веществ, которые покрывают наскальные рисунки с годами.

Оказалось, что в испанской пещере все рисунки были сделаны древними её жителями ещё 65-74 тысячи лет назад. Это говорит о том, что они были сделаны за 20 тысяч лет до того момента, как в Европе появились первые люди, похожие на нас. Таким образом, можно сказать, что авторами первых художеств были именно неандертальцы.