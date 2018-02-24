Ученые ДВФУ разработали новый способ строительства ледовых островов

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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщили об открытии. Магистрант Инженерной школы ДВФУ Виктор Ширяев разработал новый способ строительства ледовых островов. Информацию сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Коллектив ученых во главе с Виктором Ширяевым смогли создать новый способ постройки фундамента для бурового оборудования, которое необходимо для поисковых операций месторождений в Арктике. Новшество изобретения состоит в решении проблемы, не позволяющей специалистам проводить исследования.

Поскольку создавать платформы путем заливки является длительным процессом, то Виктор Ширяев предложил решение. Для постройки будут использовать ледовые блоки, которые будут изготовлены в другом месте, но с учетом более быстрой работы. В доказательство студенты и аспиранты ДВФУ в бухте острова Русский уже вырастили ледовую платформу новым методом.