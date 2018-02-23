Ученые: Походка наземных птиц дала ключ к биомеханике тираннозавра

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Походка наземных птиц стала для ученых ключом к биомеханике тираннозавра. Для выяснения возможных особенностей двуногих динозавров команда биологов во главе с Питером Бишопом из Квинслендского музея Брисбена провела анализ движений двенадцати подвидов птиц разных размеров, масса которых от 45 до 80 килограммов.

Опираясь на эти данные, биологи разработали модель статистики, которая описывает механику их передвижений. Данную схему можно применять для описания ходьбы и бега вышеупомянутых хищников. Учёные давно интересуются, каким же образом передвигались тираннозавры. Большинство из них отметили, их походка должна быть схожа с перемещением птиц.

В 2015 году учёные Чили провели опыт, в котором приделали курице хвост. В результате за данный эксперимент им присудили Шнобелевскую премию. В ходе исследований прояснили, что все двенадцать видов птиц, отталкиваясь от земли, увеличивали скорость перемещения. Данные про траекторию центра тяжести сложны для понимания. Таким образом, схема показала, тираннозавр, у которого длина шага три метра и масса которого восемь тонн, двигающийся пять метров в секунду, половину времени на каждый шаг ноги находится на земле.