Эксперты: Сексуальное просвещение делает из детей маньяков и извращенцев

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Новое исследование американских учёных подтвердило вред сексуального воспитания в школе. Дети становятся склонны к извращениям и озабоченности.

Несколько десятилетий назад в школах Нового Орлеана началось преподавание курса «правда о порнографии». Такой предмет в современности чаще называют «сексуальным воспитанием». Теперь учёные выяснили, что поколение 1950-1960-х годов рождения, прошедшее этот курс, проявляет гораздо больше склонности к извращениям, чем люди, не изучавшие этот «предмет». 7% отучившихся стали сексуальными маньяками, чья жестокость и извращённость шокировала полицейских. Курс преподавали до 1990-х годов, а значит, успел он навредить ещё нескольким поколениям американцев.

Данное исследование опубликовано в NewYork Times. Его автор, Эмили Ротман, убеждена, что «сексуальное просвещение» необходимо запретить во всём мире. Его благая цель — рассказать детям о безопасном сексе и предохранении, не оправдывает высокий процент маньяков и извращенцев среди прошедших обучение.